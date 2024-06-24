“طوابير من أجل العدس”.. الجزيرة مباشر تنقل صور المجاعة في شمال غزة مع اشتداد الحصار (فيديو)

أجمع عدد من النازحين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة أن حياتهم تحولت إلى إذلال اليومي جراء انتظارهم في طوابير طويلة، للحصول على وجبة عدس.

وأضاف هؤلاء النازحون أن معدلات المجاعة تسير في تصاعد مستمر جراء تشديد الحصار الإسرائيلي، ومنع دخول المواد الغذائية.

وقال أحد الفلسطينيين النازحين “نعول على الله فقط.. ونعيش على ما تجود علينا به الأونروا”.

“نعيش على شوربة عدس”

وأضاف “نعيش على شوربة عدس أو فاصوليا ولم نعد نحلم بالخضر واللحوم والفواكه”، مشددًا على أن الأجيال الفلسطينية المقبلة ستعاني كثيرًا على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي.

وقال نازح آخر “حياتنا ذل”، مضيفًا أنه يضطر يوميًا للوقوف أكثر من ساعة في طابور طويل من أجل الظفر بشوربة عدس له ولأطفاله الصغار وزوجته.

“مرحلة متقدمة من المجاعة ولكن”

وأضاف “وصلنا مرحلة جد متقدمة من المجاعة وهمنا اليومي هو أن نوفر وجبة غداء أو عشاء لأطفالنا الصغار”.

وقال آخر نحن “شعب يعاني من الفقر، فالأسواق فارغة من الباعة والمشترين والأسعار عالية والسلع الأساسية معدومة، ومع ذلك لن نستسلم”.

وقالت سيدة فلسطينية “لا نريد سوى وقف إطلاق النار وبعدها جميع مشاكلنا ستحل”.

وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن سكان قطاع غزة يواجهون سوء التغذية على نطاق واسع، وأنه تم تسجيل حالات وفيات مرتبطة بالجوع.

وأضاف التقرير أن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير في غزة، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة. مؤكدًا أن سكان غزة جميعهم يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ.

وذكر التقرير أن 1.1 مليون شخص أي ما يعادل نصف عدد السكان في غزة قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وافتقدوا قدراتهم على التكيف، ويعانون من الجوع الكارثي.