“كانت تستهدف المدنيين”.. القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة لسيطرتها على مسيّرة إسرائيلية من سماء غزة.

وبثت القسام، اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها للاستيلاء على طائرة مسيّرة من نوع إيفو ماكس “EVO max”، وأضافت “كانت تستهدف المدنيين وسط قطاع غزة”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، رغم مرور 262 يومًا من بداية العدوان على القطاع، برًّا وبحرًا وجوًّا.