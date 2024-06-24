من المسجد إلى البرلمان.. رحلة الإمام الهندي محب الله الندوي (فيديو)

قال محب الله الندوي، الإمام بأحد مساجد دلهي، إن دوره في الإمامة كان عاملًا أساسيًّا في ترشّحه للانتخابات.

وأضاف الندوي في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر في دلهي، أنه كان يلتقي الناس خمس مرات على مدار اليوم لتأدية الصلاة.

وأوضح أن الشخص الذي يقود الناس في العبادة خمس مرات في اليوم ويعيش بينهم، يستطيع أن يفهم قضاياهم بعمق ويمكنه أن يحل مشاكلهم، وتابع “أعتقد أن جهودي ستؤتي ثمارها”.

وفاز محب الله الندوي بمقعد في البرلمان الهندي بنسبة 49.74% من الأصوات، ليُصبح عضو الحزب الاشتراكي ممثلًا عن مدينة رامبور.

الدفاع عن المسلمين

وقد ولد الندوي في عائلة مسلمة بمدينة برامبور، ذات الأغلبية المسلمة. وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الدراسات الإسلامية والأدب العربي من الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي.

وأكد الندوي أن الدستور الهندي يكفل للجميع الحق في العيش بحرية وكرامة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والطائفية، مُعلنا عزمه الدفاع عن حقوق المسلمين، خاصة في المناطق التي عُرّضوا فيها للأذى.

وعن تطلعات سكان رامبور وخططه لتحسين الأوضاع، أفاد الندوي بأن المدينة تتطلع إلى مساهماته في تحسين البيئة وتعزيز روح الأخوة بين سكانها، وإنهاء التمييز القائم على الثروة والطائفة والدين.

وأضاف “الناس هنا يأملون أن ينتهي التمييز على أساس الثروة والطائفة والدين”.

ويركز الندوي في برنامجه على زيادة فرص التعليم والعمل، وذلك من خلال التنمية الصناعية وإتاحة الفرص للجميع من دون تميز طبقي أو ديني أو اجتماعي.