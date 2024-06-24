“نبي الغضب” الإسرائيلي: حماس تسيطر على 80% من الأنفاق وتل أبيب بعيدة عن هزيمتها بُعد الشرق عن الغرب

قال الجنرال المتقاعد بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحق بريك، اليوم الاثنين، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تسيطر على 80% من الأنفاق تحت قطاع غزة، وإن تل أبيب بعيدة عن هزيمة الحركة بقدر بُعد الشرق عن الغرب، وفق وصفه.

وأضاف بريك في مقال بصحيفة معاريف الإسرائيلية “كل يوم يمر في الحرب التي فقدت هدفها، يؤدي إلى تآكل قدراتنا ويسحق بلدنا”.

ويلقب الجنرال بريك (75 عاما) بـ”نبي الغضب” في إسرائيل، لأنه تنبأ بهجوم يشنه آلاف المسلحين الفلسطينيين على مستوطنات غلاف غزة، وهو ما حدث في عملية طوفان الأقصى، كما يتنبأ بهجوم فلسطيني عارم في المستقبل القريب على المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح “الجيش ينهار واقتصاد إسرائيل ينهار، ونفقد اتصالاتنا مع العالم، وتتضرر قدرتنا الوطنية بشدة”.

ورأى بريك أن الجيش الذي يريد الانتصار يجب أن يبقى في المناطق التي احتلها لفترة طويلة، لمواصلة تدمير مئات الكيلومترات من الأنفاق التي بنتها حماس، وقتل كل أفرادها.

وتابع “يجب تشكيل حكومة مدنية بديلة لحكومة حماس، وهي حكومة لن تكون ممكنة إلا بوجود الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها”.

واستدرك “كل هذا لم يحدث، فجيشنا ليس لديه فائض في القوات البرية، ولا يوجد مَن يحل محل الوحدات التي تقاتل بشكل متواصل منذ أشهر، وتدفع ثمنا باهظا من القتلى والجرحى”.

وأوضح بريك “نتيجة لتخفيض عدد القوات، تحوّل الجيش إلى أسلوب الغارات، أي يسحب قواته من المناطق التي احتلها، ثم يدهمها مرارا”.

ووفق بريك، فإن قوات الاحتلال بعد أن خرجت من الأراضي التي احتلتها، عادت حماس عبر الأنفاق، التي لا يزال 80% منها في أيديها، إلى هذه الأراضي.

وأشار إلى أن هذا جرى في مدينتي غزة وجباليا وحي الشجاعية شرق غزة وحي الزيتون جنوب غزة ومدينة خان يونس (جنوب).

حرب العصابات

وأكد بريك أنه لم يكن هناك تدمير شامل لمقاتلي حماس؛ لأنهم يخوضون حرب عصابات، وليس وجها لوجه مع الجيش.

وبيَّن أن مقاتلي حماس يغادرون فتحات الأنفاق للحظة وجيزة، ويطلقون صواريخ على دبابات الجيش الإسرائيلي وناقلات الجنود المدرعة، ثم يعودون من الفتحات إلى الأنفاق.

واستطرد “بعضهم يحاصرون المنازل ومحاور المرور وفتحات الأنفاق، ويضعون العبوات الناسفة فيها، وعندما يدخلها جنودنا يُقتلون أو يصابون بجروح خطرة”.

وشدد بريك على أن حماس نفذت عملية إحلال لمقاتليها القتلى والجرحى، وعادت إلى حجمها الطبيعي بعشرات الآلاف من المقاتلين.

​​​​​​​دولة منبوذة

في شأن آخر، قال بريك إن إسرائيل دخلت القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالدول التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال بينها القتل خلال النزاعات.

كما توجد مقاطعة اقتصادية لإسرائيل، وحظر في دول عديدة يمنعها من إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل التي أصبحت دولة منبوذة ومعزولة في العالم، حسب بريك.