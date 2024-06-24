نتنياهو “يمس بأمن الدولة”.. 5 رسائل تحذير إلى مسؤولين إسرائيليين بسبب هذه الصفقة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن لجنة التحقيق في تجاوزات صفقة الغواصات الألمانية، وجهّت رسائل تحذير إلى المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتضررون من نتائج التحقيق، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتعود قضية الغواصات إلى فترة ما بين عامي 2009 و2016 حينما اشترت إسرائيل غواصات من ألمانيا في صفقة يجري التحقيق في شبهة تجاوزات شابتها.

5 رسائل تحذير

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، “أرسلت لجنة التحقيق في الغواصات 5 رسائل تحذير، الأحد، إلى أولئك الذين يمكن أن يتضرروا من التحقيق”.

وأضافت “الذين تم تحذيرهم هم: رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وقائد البحرية السابق رام روثبرغ، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي أفنير سمحوني”.

وأشارت الهيئة إلى أن “اللجنة تعزو إلى نتنياهو المسّ بأمن الدولة، والتعطيل العميق والمنهجي لإجراءات العمل، والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية”.

كما نقلت الهيئة عن اللجنة أنها كتبت في تقريرها عن نتنياهو قائلة إنه “اتخذ قرارات بشأن المسائل السياسية والأمنية دون فحص مناسب، مع استبعاد المسؤولين الأمنيين المعنيين، وتجنّب توثيق الاجتماعات، مما ألغى القدرة على مراقبة قراراته”.

تحذير عدد من المسؤولين من التضرر جراء التحقيق في ملف الغواصات، ومنهم رئيس الوزراء نتنياهو والوزير السباق يعلون ورئيس الموساد كوهين وغيرهمhttps://t.co/KvvhP8vSaZ pic.twitter.com/ZIb7te0SEr — مكان الأخبار (@News_Makan) June 24, 2024

“قنوات عمل موازية ومتناقضة”

وأضافت “نتنياهو متهم بخلق قنوات عمل موازية ومتناقضة، وبالتالي تعريض أمن الدولة للخطر والإضرار بالعلاقات الخارجية في إسرائيل، وإخفاء الخطاب السياسي الذي يديره عن الأطراف ذات الصلة، رغم التحذيرات التي تلقاها”.

وفي المقابل، نقلت هيئة البث عن مكتب نتنياهو رده: “يقول رئيس الوزراء إن الغواصات هي عنصر مركزي في الأمن القومي لإسرائيل وفي ضمان وجودها ضد إيران، التي تحاول تدميرنا”.

وأضاف أن “شراء الغواصات والسفن البحرية لم يحسن أمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها، وسيثبت التاريخ أنه في هذه القضية أيضا، كان رئيس الوزراء نتنياهو على حق واتخذ القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل”.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فسيُطلب من المسؤولين الخمسة إبلاغ لجنة التحقيق بما إذا كانوا يعتزمون تعيين محام خاص لتمثيلهم.

وذكرت الصحيفة أن “قضية الغواصات تتضمن صفقتي أسلحة بين إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية (ThyssenKrupp Marine Systems)، وفي الصفقة الأولى، اشترت إسرائيل ثلاث غواصات بقيمة 1.5 مليار يورو، وفي الصفقة الثانية اشترت سفن صواريخ بقيمة 430 مليون يورو، بغرض حماية منصات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية”.

وكانت النيابة العامة قد وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه في لائحة المشتبه فيهم.