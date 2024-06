الأونروا: الضفة الغربية تواجه حربا صامتة

أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن قلقها البالغ إزاء التوترات في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الضفة تواجه حربا صامتة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال لازاريني “نحن قلقون للغاية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة”.

وأوضح مفوض الوكالة أن كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية أصبحت لافتة.

وأشار إلى أن هناك عدم اهتمام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 10 سنوات.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 553 شهيدا فلسطينيا بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة.

بينما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن نحو 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال

@UNRWA has been a driver of human development for Palestine Refugees since its creation nearly 75 years ago.

It provides education, health and lifesaving assistance.

Today, UNRWA is staggering under the weight of relentless attacks.

The Agency is targeted because of its role in…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 24, 2024