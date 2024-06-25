الاحتلال الإسرائيلي يشعل النيران في منازل بحي البرازيل جنوبي رفح (فيديو)

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إشعال النيران في عدد من المنازل بحي البرازيل جنوبي مدينة رفح في قطاع غزة، الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المساجد ومنازل المواطنين.

وأظهر فيديو متداول على منصة إكس ألسنة اللهب تتصاعد من المنازل المستهدفة، في حين سادت حالة من الفزع بين السكان.

ووفقًا لشهود عيان، فإن القوات الإسرائيلية تدمر المربعات السكنية بشكل ممنهج باستخدام القنابل والقذائف المدفعية.

وهرعت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني إلى مكان الحادث لمحاولة إخماد الحرائق.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 124 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.