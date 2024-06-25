الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة مصرفية تتهمها بنقل مليارات الدولارات للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون “شبكة ظل مصرفية” تستخدمها وزارة الدفاع لإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذين يخضعان لعقوبات أمريكية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد نظام مصرفي مواز ضخم، يستخدمه الجيش الإيراني لتبييض مليارات الدولارات من النفط والعائدات غير المشروعة الأخرى”.

وأوضحت الخزانة أن الشبكة “تستخدمها وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني للوصول غير المشروع إلى النظام المالي العالمي”.

وذكرت واشنطن أن “مليارات الدولارات مرت عبر هذه الشبكة منذ عام 2020″، وتؤكد أن بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية يشكل مصادر دخل للنظام.

وفي التفاصيل، فإن “شبكة شركات الصرافة الإيرانية وعشرات شركات التغطية الأجنبية التي تسيطر عليها تسمح (للنظام الإيراني) بإخفاء الإيرادات التي يجمعها في الخارج”.

ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية.

واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلا عن شركات مقرها إيران وتركيا.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمال الأمريكية أن هذه الإيرادات “تُستخدم لاحقا في مجموعة أنشطة بما في ذلك اقتناء وتطوير أنظمة الأسلحة المتطورة كالمسيّرات”.

وأضاف البيان أن “هذه الايرادات تسمح أيضا بمد المجموعات الإقليمية الموالية لإيران بالأسلحة والأموال ولا سيما جماعة الحوثي في اليمن التي تواصل هجماتها على الملاحة العالمية، وكذلك تسليم روسيا مسيّرات لاستخدامها في حربها على أوكرانيا”.

وتُجمّد إجراءات الخزانة الأمريكية أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأمريكيين بصورة عامة التعامل معهم، ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.

وينفّذ الحوثيون منذ أشهر هجمات قبالة سواحل اليمن ضد السفن المتجهة حسب قولهم إلى إسرائيل، ويؤكدون أن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.