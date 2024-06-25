بسبب بتر ساقه.. غزي يتمكن من إصلاح بئر تحت ركام منزل مدمر (فيديو)

حاول عدد من الشباب الدخول قبله، لكنهم لم يتمكنوا من التحرك

تمكن أحد سكان مخيم جباليا شمالي قطاع غزة من إصلاح بئر للمياه تحت ركام منزل من طبقات عدة، بعد أن دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على القطاع.

وقال أحمد أبو جبل للجزيرة مباشر إن بتر ساقه كان السبب الذي مكنه من الدخول تحت ركام المبنى بسبب ضيق المكان.

وأضاف أن عددًا من الشباب حاولوا قبله، لكنهم لم يتمكنوا من التحرك في الداخل.

وأشار إلى أن الأمر “كان يحتاج إلى مبادرة وتشجيع الناس بعضهم بعضًا، لأنه في هذه الظروف يعجز الإنسان عن فعل أي شيء خصوصًا مع عدم وجود الآلات اللازمة مثل الجرافات”.

وقال أحمد إن جيش الاحتلال دمر 3 آبار للمياه في المنطقة، مضيفًا أن السكان تمكنوا من إعادة تشغيل بئر ليعاود الاحتلال تدميرها.

وأوضح أن الأهالي كانوا يضطرون إلى جلب المياه من مسافات بعيدة سواء مشيًا أو على الدواب، بسبب تدمير الاحتلال لآبار المياه الجوفية ومصادر المياه في المنطقة.

وحسب تقارير فلسطينية، دمر جيش الاحتلال أكثر من 40% من شبكات المياه في غزة، مما أدى إلى انخفاض حصة الفرد اليومية في القطاع بنسبة 97%.