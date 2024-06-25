بصواريخ 107.. “شهداء الأقصى” تستهدف مقر القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قصف مقاتليها لمواقع عسكرية إسرائيلية، وذلك في اليوم الـ263 من الحرب على غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام: “قصفنا صباح اليوم بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون غرف القيادة والسيطرة وتموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور نتساريم”.

ويطلق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 أو 12 صاروخا.

من جانبها نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قصف موقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

وفي بيان عبر قناتها على تليغرام قالت السرايا “قصفنا بقذائف الهاون العيار الثقيل مقرا لقيادة العدو الصهيوني في موقع “أبو عريبان” بمحور نتساريم”.

وفي بيان آخر قالت “قصفنا مع كتائب القسام بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح”.

كما أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، أن مقاتليها “دكوا موقع صوفا العسكري شرق رفح برشقة صاروخية” اليوم.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، رغم مرور نحو 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي المدمّر على القطاع.