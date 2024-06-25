بطلب أمريكي.. البرازيل ترحل “عضوا” في حركة حماس وعائلته

قالت السلطات البرازيلية إنها رحلت شخصا زعمت أنه عضو في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعائلته، بعد أن أبلغت الولايات المتحدة الشرطة الاتحادية في البرازيل بأن “عضوا في حماس” متجه إلى البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الشرطة أن رجلا يدعى مسلم أبو عمر وابنه وزوجته الحبلى ووالدتها ألقي القبض عليهم لدى دخولهم إلى البرازيل عبر مطار جوارولوس في ساو باولو وجرى ترحيلهم جميعا.

وقال مسؤول أمني كبير في الشرطة البرازيلية لرويترز “جاء الطلب من وزارة الخارجية الأمريكية”.

وأوقفت قاضية اتحادية في ساو باولو عملية الترحيل يوم السبت وطلبت معلومات من الشرطة، لكنها وافقت على ترحيلهم بعد تلقي المعلومات.

وقالت القاضية ميلينا دا كونيا في حكمها إن الشرطة الاتحادية تلقت إخطارا من السفارة الأمريكية بأن “أحد نشطاء حماس ويدعى مسلم أبو عمر” سيصل إلى البرازيل قادما من كوالالمبور.

وبحسب أمر قضائي قدمه محامي العائلة الفلسطينية، فإن الشرطة احتجزتها لدى دخولها إلى البلاد في مطار جوارولوس دون مذكرة اعتقال. وأفاد بأنهم جاؤوا لزيارة شقيق مسلم الذي يعيش في البرازيل.

وجاء في الأمر القضائي الذي قدمه المحامي أن أبا عمر (37 عاما) هو المدير التنفيذي لمركز آسيا والشرق الأوسط، وزوجته ماليزية وأطفاله مولودون في ماليزيا.

وقال المحامي مورا إن الشرطة البرازيلية “وافقت ببساطة على طلب أمريكي دوافعه سياسية” استنادا إلى ظهور اسم أبي عمر على قائمة مراقبة الإرهابيين التابعة للحكومة الأمريكية.

وأضاف “تستخدم الولايات المتحدة هذه القائمة لتصعب الحياة على الناشطين المؤيدين للفلسطينيين”.