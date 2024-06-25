صواريخ من لبنان تشعل حرائق في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل (فيديو)

اندلع حريق في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل نتيجة اعتراض صواريخ أُطلِقت من لبنان، وفق ما أفاد به الإعلام الإسرائيلي يوم الثلاثاء.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحريق نشب في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى بعد سقوط شظايا جراء اعتراض صواريخ أُطلِقت من لبنان. وأكدت القناة أن خمس فرق إطفاء عملت على إخماد الحريق.

وأشارت إلى “اعتراض هدف جوي مشبوه تسلل من لبنان”، متزامنا مع إطلاق صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل.

وعادة ما يشير الجيش الإسرائيلي والإعلام إلى الطائرات المسيّرة بوصفها “جسما جويا مشبوها”.

وسُمع دوي انفجارات في المنطقة نتيجة عملية الاعتراض، وفق ما أكدته القناة.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن حزب الله في بيان أنه شن هجوما جويا بسرب من الطائرات “الانقضاضية” على مقر لواء تابع للفرقة 91 في منطقة ناحل غيرشوم.

وفي بيان آخر، أكد حزب الله أن مقاتليه استهدفوا موقع “بياض بليدا” الإسرائيلي المقابل لبلدة بليدا اللبنانية بقذائف المدفعية، مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بين تل أبيب وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع “التصديق على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان”.

ويشترط حزب الله وقف القصف بإنهاء إسرائيل لحربها على قطاع غزة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 124 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم من الجانب اللبناني.