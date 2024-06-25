مفوض الأونروا: الوكالة تترنح تحت وطأة الهجمات المتواصلة

حذر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من انهيار الوكالة بسبب استهدافها المستمر منذ بدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني أمام اللجنة الاستشارية في سويسرا، اليوم الاثنين، إن “الأونروا محرك للتنمية البشرية للاجئي فلسطين منذ إنشائها قبل نحو 75 عامًا، واليوم تترنح تحت وطأة الهجمات المتواصلة”.

وأضاف أن الوكالة مستهدَفة بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين و”لأنها تُجسّد التزامًا دوليًّا بالحل السياسي”، وتابع “إذا لم نقم بالمقاومة فإن كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية ستكون التالية، مما يزيد من تقويض نظامنا المتعدد الأطراف”.

وأكد المفوض الأممي أهمية دور الوكالة في غزة قائلًا “في غزة اليوم، تُعَد الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية، ويجب حمايتها ودعمها حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع”.

“Gaza has been decimated. For more than two million Gazans, it is a living hell – a nightmare from which they cannot wake” – Philippe Lazzarini @UNLazzarini, head of @UNRWA Read more ⤵️https://t.co/rA1BNKq5xC pic.twitter.com/ncAKCp0vDZ — UN News (@UN_News_Centre) June 24, 2024

سوء التغذية والجفاف في غزة

وتحدث لازاريني عن الجوع والأزمة الإنسانية في غزة جراء الحرب، وقال “إن مستويات الجوع الكارثية بقطاع غزة من صنع البشر”.

ولفت إلى أن أكثر من 180 منشأة للأونروا تضررت أو دُمرت، مما أسفر عن استشهاد 500 فلسطيني على الأقل، مشيرا إلى أن الوكالة كانت تلبي من 70 إلى 80% من احتياجات الرعاية الصحية الأولية، حسب لازاريني.

وسلط الضوء على أن “أطفال غزة يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، في حين تنتظر إمدادات الغذاء والماء النظيف على الشاحنات”. ووصف الوضع بأنه “كابوس لا يستطيع سكان غزة أن يستيقظوا منه”.

وأوصى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان الحكومة الإسرائيلية بتصنيف الأونروا “منظمة إرهابية”، وذلك ردًّا على قرار الأمم المتحدة إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، تدرس تل أبيب أيضًا اتخاذ إجراءات أخرى للرد على قرار المنظمة الأممية، من بينها قطع جميع العلاقات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش.