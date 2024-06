مفوض الأونروا: الوكالة تترنح تحت وطأة الهجمات المتواصلة

حذر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من انهيار الوكالة بسبب استهدافها المستمر منذ بدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني أمام اللجنة الاستشارية في سويسرا، اليوم الاثنين، إن “الأونروا محرك للتنمية البشرية للاجئي فلسطين منذ إنشائها قبل نحو 75 عامًا، واليوم تترنح تحت وطأة الهجمات المتواصلة”.

وأضاف أن الوكالة مستهدَفة بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين و”لأنها تُجسّد التزامًا دوليًّا بالحل السياسي”، وتابع “إذا لم نقم بالمقاومة فإن كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية ستكون التالية، مما يزيد من تقويض نظامنا المتعدد الأطراف”.

وأكد المفوض الأممي أهمية دور الوكالة في غزة قائلًا “في غزة اليوم، تُعَد الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية، ويجب حمايتها ودعمها حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع”.

“Gaza has been decimated. For more than two million Gazans, it is a living hell – a nightmare from which they cannot wake” – Philippe Lazzarini @UNLazzarini, head of @UNRWA

