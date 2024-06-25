“مياه المجاري دخلت الخيام”.. تدمير المرافق الصحية بغزة يفاقم معاناة النازحين (فيديو)

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تدمير مرافق المياه والصرف الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة، وفاقمت معاناة النازحين، وعرضت حياة الصغار والكبار للخطر ولا سيما في منطقة دير البلح جنوبي قطاع غزة.

وعن تأثير هذه المعاناة، قالت النازحة دعاء عبد ربه للجزيرة مباشر: “نعاني من انتشار الأمراض والبعوض، وأنا أم حامل وأعاني من ضيق التنفس الشديد بسبب استنشاق رائحة المجاري”.

وتابعت: “بعد أسبوع سوف أنجب طفلي الصغير، وأخاف من تعرضه للخطر بسبب الأمراض في هذه البيئة”.

وتحدث النازح محمد حجازي قائلا: “حظنا أننا جينا في منطقة بالشكل هذا، والأطفال والكبار صار عندهم أمراض بسبب مياه الصرف الصحي والمجاري، اللي بتدخل علينا في الخيام”.

وطالب حجازي الجهات المعنية بحل هذه الأزمة، قائلا “ارحمونا من المجاري والبعوض، ارحموا الأطفال لأن هذا حرام”.

وعبر النازح المصاب نعيم عبد ربه عن استيائه الشديد من واقع عيشته بالخيمة المحاطة بمياه الصرف الصحي، وقال “أنا مريض ومش قادر أعيش أنا وأولادي في هذا الوضع”.

وتمنى أن تنتهي الحرب على غزة، لكي يعود كل النازحين إلى بيوتهم، ويخرجوا من هذا الوضع الصعب.

أما النازح أحمد النجار، فقد أشار إلى أن أزمة مياه الصرف الصحي تعرض حياتهم للخطر قائلا: “مش قادرين ننام في الليل ولا النهار، والأطفال بتعاني من نقص المناعة والالتهاب الجلدي”.

وأضاف: “الوضع صعب وما خلينا أحدا إلا ناشدناه، والحرب صار لها 9 شهور، وبتمنى تنتهي الحرب اللي ما رحمت كبيرا ولا صغيرا”.