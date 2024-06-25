هنية: أزف كوكبة جديدة من شهداء عائلتي.. والاحتلال واهم

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، استشهاد شقيقته وثلة من أبناء العائلة في قصف إسرائيلي بمدينة غزة اليوم الثلاثاء.

وأكد هنية في تصريح صحفي أن استهداف العائلة لن يغيّر من مواقف الحركة والمقاومة، مشددًا على أن كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهله وعائلته.

وقال هنية “أزف هذه الكوكبة الجديدة من شهداء العائلة بينهم شقيقتي الكبرى وعائلتها. هم وفدنا الجديد إلى الرحمن الرحيم في هذه الملحمة البطولية التي تنضم إلى مواكب ووفود شعبنا العظيم الذي لم يتوقف عطاؤه طوال تسعة أشهر”.

وأضاف “إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغيّر من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم، لأن كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهلي ومن عائلتي”.

وتابع “شهداء عائلتي هم شهداء شعبنا، وشهداء شعبنا هم أيضًا أهلي، فلا فرق بين الشهداء، وكلهم اصطفاهم الرحمن ليعبّدوا طريقنا نحو النصر والحرية”.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأكد هنية أن دماء الشهداء تطالب بعدم المساومة أو المهادنة وأن المقاومة ستستمر بكل إصرار، مشيرًا إلى أن الحركة قدّمت كل ما يمكن من مرونة، ووافقت على كل المشروعات التي طُرحت بشرط وقف الجرائم وانتهاء العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأوضح أن حماس ما زالت متمسكة بأن أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض، ولن يتغير هذا الموقف في أي مرحلة من المراحل.

وانتقد إسرائيل لاختيارها التصعيد واجتياح رفح وإغلاق المعابر، مما تسبب في كوارث إنسانية ومجاعة رهيبة بكل أنحاء القطاع.

ودعا هنية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير متطلبات الحياة لأهالي غزة، مؤكدًا أن كل الأفكار حول اليوم التالي وترتيبات البيت الداخلي يجب أن تكون فلسطينية خالصة، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل فيها.

استهداف ثان لعائلة هنية

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا لعائلة هنية في مخيم الشاطئ، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل واستشهاد 10 على الأقل من أفراد العائلة وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة أنه عُرف من بيت الشهداء زهر عبد السلام هنية (أم ناهض) شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع ابنها وزوجته و6 من أبنائهما وأحفادهما.

وفي العاشر من إبريل/نيسان الماضي، استشهد 6 من أفراد عائلة هنية، بينهم 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ بينما كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم بحلول عيد الفطر.