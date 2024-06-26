آخرهم جمال بومان.. هكذا تدخلت “أيباك” لإسقاط مرشحي الكونغرس غير الداعمين لإسرائيل

نقلت صحيفة واشنطن بوست أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) نزلت بثقلها المالي والسياسي لخسارة جمال بومان، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام منافسه جورج لاتيمر الذي لم يسبق له الترشح.

“أغلى” انتخابات تمهيدية

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذا التدخل يستهدف المشرعين الذين تَعُدهم “أيباك” غير داعمين لإسرائيل مثل جمال بومان، مشيرة إلى أن اللجنة قدّمت دعمًا ماليًّا كبيرًا لمنافسه جورج لاتيمر.

وقالت الصحيفة إن السباق بين بومان ولاتيمر كان مثيرًا للجدل، تخللته اتهامات بالعنصرية ومعاداة السامية، مع حضور قوي للصراع في الشرق الأوسط خلال مراحل هذه المعركة الانتخابية، مضيفة أنها كانت أغلى انتخابات تمهيدية لمجلس النواب في التاريخ.

المال”لغسل أدمغة الناس”

وأرجعت الصحيفة مسألة الإطاحة بعضو الفصيل اليساري المتطرف في الحرب الديمقراطي إلى الإنفاق الضخم المقدم من “أيباك” الذي اقترب من 25 مليون دولار.

واعترض جمال بومان وحلفاؤه على الأموال التي أنفقتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية لإخراجه من الانتخابات، واتهم جورج لاتيمر وأنصاره باستهداف عضو أسود في الكونغرس، ووصفوا الإنفاق الباهظ بأنه “تهديد للديمقراطية”.

وفي حديثه إلى أنصاره بعد خسارته، قال بومان “يجب أن يشعروا بالغضب، لأن اللجنة قد تنفق الملايين لغسل أدمغة الناس”.

وأحيت الانتخابات التمهيدية المنافسات القديمة بين مؤسسة الحزب واليسار المتطرف، حيث أبدت هيلاري كلينتون دعمها لجورج لاتيمر، في حين دعم السيناتورعن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز جمال بومان، وكشفت عن انقسامات عميقة حول أيديولوجية الحزب، وخاصة موقفه من الحرب في الشرق الأوسط.

صوَّت ضد قرار يدعم إسرائيل

وأوضحت الصحيفة أن ردود أفعال المرشحين المتضاربة تجاه هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول والعدوان الإسرائيلي على غزة، كان موضوعًا رئيسيًّا في السباق.

وقالت إن بومان الذي انتقد منذ فترة طويلة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، أثار غضب بعض الناخبين اليهود عندما دعا إلى وقف إطلاق النار، واتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وكان بومان أحد النواب الديمقراطيين التسعة الذين صوتوا ضد قرار يدعم إسرائيل ويدين حماس، بدعوى أنه يتضمن الإشارة إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون جراء الحرب والحصار.