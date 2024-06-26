أردوغان: نتنياهو مريض عقليا وصور أطفال غزة الجوعى سُجّلت في كتاب العار (فيديو)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “مريض عقليًّا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان “خطط نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستتسبب في كارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولًا التصدي لهذه المخططات الدموية”.

“مريض عقلي”

وأضاف “خضوع الدول التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة أسيرة لشخص مريض عقليًّا مثل نتنياهو، يُعَد أمرًا خطيرًا وبائسًا”.

وحذّر أردوغان من أن إسرائيل توجه أنظارها إلى لبنان بعدما دمرت غزة، مبيّنًا أنها تتلقى دعمًا غربيًّا، قائلًا “إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونلاحظ تلقيها دعمًا من الغرب من خلف الستار”.

وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني ودولته، ودعا سائر دول المنطقة إلى التضامن مع لبنان.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه وحزنه لما يشهده العالم الإسلامي من مآسٍ، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالات مع قادة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، وأنه بحث معهم سبل إيجاد حل لحقن الدماء في فلسطين والسودان.

وترحّم الرئيس التركي على 38 ألف فلسطيني كانوا ضحايا الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة.

“كتاب العار”

وقال “إن صورة أطفال غزة وقد التصقت جلود بطونهم على ظهورهم لأنهم لم يجدوا لقمة خبز ليأكلوها، سُجلت في كتاب العار للعالم المتمدن”، معتبرًا صور أطفال غزة رمزًا ليس فقط لإفلاس النظام العالمي، بل أيضًا لعجز العالم الإسلامي.

وجدَّد أردوغان تأكيد وقوف تركيا إلى جانب فلسطين أسوة بالسلطانين سليم وعبد الحميد وعلى نهج الجمهورية التركية منذ تأسيسها، مشددًا على أن الرد الأكثر فعالية على “عنجهية” إسرائيل وخروجها على القانون هو اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية.

وأعرب أردوغان عن أمله أن يكون الموقف الصادق الذي أبدته النرويج وأيرلندا وسلوفينيا في اعترافها بدولة فلسطين نموذجًا لأوروبا بأكملها.

وقال “نحن سعداء بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين”، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل من أجل أن تعترف المزيد من الدول بدولة فلسطين.