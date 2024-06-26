أكبر صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من “كاتربيلر” الأمريكية.. ما علاقتها بغزة؟

أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج، اليوم الأربعاء، أنه قرر سحب استثماراته من مجموعة (كاتربيلر) الأمريكية؛ بسبب احتمال أن يكون الجيش الإسرائيلي يستخدم معداتها في الحرب على قطاع غزة.

وقالت كيران عزيز رئيسة الاستثمارات في صندوق (كي إل بي) في بيان “لفترة طويلة، زوّدت كاتربيلر جرافات ومعدات أخرى استُخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية”.

وأضافت “يُزعم أيضًا أن معدات الشركة تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بحملتها العسكرية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وتابعت “قد تسهم الشركة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة”، على حد قولها.

وقال صندوق التقاعد إنه قرر استبعاد الشركة من استثماراته “لأنها عجزت عن تقديم تأكيدات بأنها تفعل شيئًا في هذا الصدد”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال (كي إل بي) إنه يمتلك أسهمًا في شركة كاتربيلر بقيمة 68.6 مليون دولار وقد باعها أخيرًا.

ويدير الصندوق أصولًا تصل قيمتها إلى نحو 90 مليار دولار.

وفي إبريل/نيسان2021، سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بينها عملاق المعدات الإلكترونية “موتورولا”.

وارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37626 شهيدًا و86098 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.