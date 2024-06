استمرار المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في الفاشر وسنار (فيديو)

قالت مصادر محلية في السودان للجزيرة مباشر إن الاشتباكات تواصلت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في ولاية سنار، شرقي البلاد، ومدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، غربي البلاد.

وذكرت مصادر من مدينة الفاشر، اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة بين الجيش والحركات المتحالفة معه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى تدور بالمحور الجنوبي من المدينة، حيث سمعت انفجارات عنيفة وأصوات إطلاق أسلحة متوسطة وخفيفة بالمحور ذاته.

وأضافت المصادر أن الجيش استهدف بالمدفعية مواقع للدعم السريع شرقي الفاشر، فيما استهدفت قوات تابعة للدعم السريع مواقع للجيش في محيط الفرقة السادسة مشاة شمالي المدينة بالقذائف الصاروخية.

وفي السياق، قالت “المنسقية العامة للنازحين واللاجئين” إن 5 أشخاص قتلوا جراء قصف قوات الدعم السريع لمخيم “أبو شوك” للنازحين في مدينة الفاشر، الذي تسبب بدمار واسع في المخيم.

وفيما شهدت العاصمة الخرطوم حالة من الهدوء النسبي، ذكرت مصادر محلية للجزيرة مباشر أن مقاتلة تابعة للجيش أغارت على مواقع للدعم السريع بمنطقة “جبل موية” غربي ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد، في حين سمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للدعم وهي تحاول التصدي للمقاتلة.

وقال الجيش السوداني، إن قواته استعادت مركبات مواطنين من قوات الدعم السريع في الولاية، بعد “تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”.

⭕ صباح اليوم حصر لمركبات المواطنين التي تم تحريرها من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المملوكة لأسرة دقلو أخوان عقب دحرهم من وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد – سنار – ٢٦ يونيو ٢٠٢٤م #فيديو

