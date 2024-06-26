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اعتقالات وهدم منازل في الضفة.. الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع المقاومة (فيديو)

تصدى رجال المقاومة الفلسطينية للقوات المقتحمة

جنين قوات احتلال الضفة الغربية
قوات الاحتلال خلال اقتحام سابق لمدينة جنين بالضفة الغربية (الفرنسية)
26/6/2024-|آخر تحديث: 26/6/202411:44 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات وسط الفلسطينيين، في حين تصدى رجال المقاومة الفلسطينية للقوات المقتحمة واشتبكوا معها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الدخانية خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين، في حين خاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة معها.

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وقالت المصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين بعد شن حملة اعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

اعتقالات في جنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الأربعاء، 6 شبان من مدينة جنين عقب اقتحام المدينة ودهم عدد من المنازل.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت ستة من الشبان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات خاصة في البلدة القديمة والحي الشرقي.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أحرقت بسطة تجارية لأحد المواطنين الفلسطينيين.

هدم منازل في الضفة

ونفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم، حملة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، رافقتها حملة اعتقالات وهدم 3 منازل فلسطينية بذريعة عدم وجود تراخيص.

وفي قلقيلية (شمال) نفذ جيش الاحتلال حملة دهم، ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة فجرًا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، حيث تم اعتقال مواطنة -وهي والدة “مطارد” من قِبل الاحتلال- بعد اقتحام منزلها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر