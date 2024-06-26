اعتقالات وهدم 17 منزلا بالضفة وأراضي 48.. الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع المقاومة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات وسط الفلسطينيين، في حين تصدى رجال المقاومة الفلسطينية للقوات المقتحمة واشتبكوا معها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الدخانية خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين، في حين خاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة معها. وقالت المصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين بعد شن حملة اعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

📹 متابعة صفا| اقتحام واسع ومستمر لمدينة جنين pic.twitter.com/84uvppDIhZ — وكالة صفا (@SafaPs) June 26, 2024

هدم 17 منزلا في الضفة وأراضي 48

ونفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وآخر داخل أراضي الـ48.

وفي مدينة أريحا، هدم الاحتلال أربعة منازل شرق المدينة، وفي قرية بيتللو غرب رام الله، هدمت جرافات الاحتلال منزل مواطن مكون من ثلاثة طوابق.

وفي القدس، هدمت بلدية الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو صبيح، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، كما وهدم الاحتلال المنزل يدويا، بسبب ضيق الطرق، وعدم تمكن الجرافات من هدمه.

▪️مشاهد من ركام منزل عائلة أبو صبيح الذي هدمته بلدية الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى pic.twitter.com/wEnC0lCiWk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 26, 2024

أما في مدينة الخليل، فقد هدم جيش الاحتلال 11 منزلا ومسكنا ومنشآت أخرى تعود لعائلة الهذالين في تجمع “أم الخير” في مسافر يطا جنوب المدينة.

وفي مدينة كفر قرع داخل أراضي الـ48، هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، منزل قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر مايو/أيار مايو الماضي.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” التي تُشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

اعتقالات في جنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الأربعاء، 6 شبان من مدينة جنين عقب اقتحام المدينة ودهم عدد من المنازل.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت ستة من الشبان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات خاصة في البلدة القديمة والحي الشرقي. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أحرقت بسطة تجارية لأحد المواطنين الفلسطينيين.

وفي قلقيلية (شمال) نفذ جيش الاحتلال حملة دهم، ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة فجرًا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، حيث تم اعتقال مواطنة -وهي والدة “مطارد” من قِبل الاحتلال- بعد اقتحام منزلها.