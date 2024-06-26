الجزيرة مباشر ترصد أماكن تمركز جيش الاحتلال في رفح وانتشار القناصة والمسيّرات

استعرض مراسل الجزيرة مباشر في غزة، اليوم الأربعاء، أماكن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، والأسلحة المختلفة من آليات وطائرات (كواد كابتر) وطائرات الاستطلاع إضافة إلى القناصة.

أماكن انتشار الجيش شرق رفح

وأشار المراسل إلى أماكن وجود الجيش في شرق مدينة رفح، وقال إنه ينتشر في حي الشوكة وزلاطة وفي شارع جورج وشارع المطار ومفترق المشروع، وحي البرازيل، ومحيط مفترق الجوازات ومحيط مول العرب.

كما ينتشر في محيط مسجد ابن تيمية ومحيط مدرسة طه حسين، وفي حي السلام ومحيط المقبرة الشرقية ومحيط المعبر والإسكان البحريني.

جنوب ووسط مدينة رفح

وفي جنوب ووسط مدينة رفح، توجد قوات الاحتلال في محيط مفترق شارع كير، وحي البراهمة، ومخيم الشعوت، ومحيط مسجد السلام، ومحيط المستشفى الكويتي.

كما توجد أيضًا آليات تحاصر مخيم الشابورة من جميع الاتجاهات، من شارع خربة العدس، وشارع جميزة السبيل، وشارع النجمة وشارع المنتزه، وأيضًا في محيط الكراج الشرقي والكراج الغربي، وشارع الداخلية وشارع الصالات.

وفي جنوب ووسط مدينة رفح أيضًا، توجد قوات الاحتلال في حي قشطة و”بلوك زيرو” ومخيم بشيت، ومحيط بنك فلسطين عند بوابة صلاح الدين، وشارع سوق الحلال، ومخيم يبنا.

غرب مدينة رفح

أمّا في غرب مدينة رفح، فتوجد قوات الاحتلال في محيط مفترق دوار زعرب، وشارع الإمام علي وصولًا الى محيط مخيم بدر في تل السلطان وأيضًا منطقة الحشاشين.

كما تنتشر قوات الاحتلال في القرية السويدية، ومحيط مسجد طيبة في الحي السعودي وصولًا إلى آخر شمال الحي السعودي، وأيضًا إلى محيط شارع مسجد حلمي صقر، وشارع النص ومحيط مفترق مدرسة القادسية في تل السلطان.

انتشار القناصة

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن قناصة الاحتلال ومسيّرات (كواد كابتر) وطائرات الاستطلاع تستهدف كل من تراه في مدينة رفح، وأشار إلى وجود مفقودين دخلوا ولم يعودوا.

كما أشار إلى وجود مصابين لم يتم إنقاذهم، كما يوجد مصابون ناشدوا حتى استشهدوا، إضافة إلى وجود جثث شهداء متحللة في شوارع المدينة.

وصباح السابع من مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، بعد أشهر من التحذيرات ورفض القاهرة أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وبذلك تكون قوات الاحتلال قد توغلت في محور صلاح الدين “فيلادلفيا” لأول مرة منذ الانسحاب من قطاع غزة في منتصف أغسطس/آب عام 2005، وهو شريط حدودي يبلغ طوله 14 كيلومترًا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.