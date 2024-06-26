الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بالتعاون مع “المقاومة الإسلامية العراقية” (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، استهداف سفينة في ميناء حيفا شمال إسرائيل باستخدام طائرات مسيّرة، بالتعاون مع ما يسمى “المقاومة الإسلامية” في العراق.

وفي بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أكد أن “القوات المسلحة التابعة للحوثيين، بالتعاون مع المقاومة الإسلامية العراقية، نفّذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت السفينة الإسرائيلية (MSC Manzanillo) في ميناء حيفا باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأضاف سريع أن قوات الجماعة “ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعمًا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة ( MSC Manzanillo) الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، محققةً أهدافَها بنجاح بفضل الله. 26_06_2024م pic.twitter.com/usr3PQDYAr — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 26, 2024

من جهته، ذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش ليس على علم بوقوع أي حادث مشابه، وأنه لا توجد إشارة إلى وجود أي شيء غير معتاد في ميناء حيفا.

ومنذ تصاعد الحرب الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، تضامنًا مع غزة.

وفي رد على هذه الهجمات، شنت واشنطن ولندن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع الحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وردًا على ذلك، أعلنت الجماعة أنها تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية، ووسعت هجماتها لتشمل السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.