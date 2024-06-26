الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية في بحر العرب بصاروخ باليستي (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب بصاروخ باليستي، مما أدى إلى تعرُّضها لإصابة مباشرة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز “نفذت القوات البحرية (للجماعة) عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة إم إس سي سارا ڤي (MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأوضح أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد نجاح العمليات التجريبية.

وأشار إلى أن الصاروخ يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق على مسافات طويلة.

وأضاف أن القوات المسلحة التابعة للجماعة مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية “لتعزيز دورها الجهادي إسنادا للمقاومة الفلسطينية عسكريا، وللدفاع عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني”.

وأكد سريع أن العمليات “لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية استهداف سفينة ( MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا بعد عمليات تجريبية ناجحة 19-12-1445هـ 25-06-2024م#لستم_وحدكم#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/ZMEMuCQtd6 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 25, 2024

وحتى الآن، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على البيان الحوثي.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في بحر العرب والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.