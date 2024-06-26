“بضاعتهم سترد إليهم”.. القسام تستهدف دبابة للاحتلال في رفح بألغام إسرائيلية (فيديو)
بعد رصد حركة مرور الآليات لعدة أيام
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26/6/2024-|آخر تحديث: 26/6/202409:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” مقطعًا لاستهداف دبابة تابعة لقوات الاحتلال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعبوات إسرائيلية استولت عليها.
ويظهر في المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الأربعاء، عملية رصد توغل مدرعات الاحتلال وآلياته في شارع البحر، جنوب حي تل السلطان بمدينة رفح، لتحديد مكان زرع الألغام.
ثم يظهر مقاتلو القسام في المقطع وهم يقومون بحفر نفق أسفل الطريق الذي تسير فيه الآليات، وبعدها وهم يعدون العبوات والألغام التي سيتم استخدامها. بينما يقول أحد المقاتلين وهو يمسك بالألغام الإسرائيلية “هذه بضاعتهم سترد إليهم”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذائف الهاون.
المصدر : الجزيرة مباشر