مع تحالف تاريخي لمواجهة اليمين الفرنسي.. هل تفوز ريما حسن في معركة السرد عن فلسطين؟

في خضم حملة انتخابية تشريعية تشهدها فرنسا، تمكنت القوى اليسارية من تشكيل تحالف تاريخي يهدف إلى مواجهة التيارات اليمينية المتطرفة، متحدين على برنامج مشترك لمقاومة الليبرالية ومكافحة العنصرية.

ريما حسن، الوجه البارز لليسار والتي نجحت في حجز مقعدها في البرلمان الأوروبي، تُعَد أحد رموز هذا التحالف الجديد. في أولى لقاءاتها بمدينة نوييلي سور مارن شرقي باريس، دعت عبر الجزيرة مباشر إلى التصدي لليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن قرار الرئيس ماكرون حل الجمعية الوطنية أتاح الفرصة لليمين.

دور حاسم

النائبة ذات الأصول الفلسطينية، أكدت قدرة القوى اليسارية على مواجهة هذا التحدي، مركزة على القضايا الدولية مثل قضية فلسطين، التي يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في الحملة. وأضافت “بصفتي مواطنة ونائبة في البرلمان الأوروبي، دوري الآن هو إقناع الناس بالتصويت، خاصة في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز”.

وأوضحت ريما أنها واجهت تحديات صعبة خلال الحملة، إذ قدّمت نحو 10 شكاوى ضد أشخاص قاموا بتهديدها وإهانتها، مشيرة إلى تلقيها تهديدات بالقتل والاغتصاب من أرقام إسرائيلية وفرنسية. وقالت “كان هناك من كشف عنواني ورقم هاتفي”.

معركة السرد عن فلسطين

وبصفتها أول فلسطينية-فرنسية تنضم إلى البرلمان الأوروبي، أكدت ريما عزمها على تحقيق أهداف حملتها، والفوز في معركة السرد عن فلسطين التي تَعُدها قضية أوروبية بسبب تواطؤ الدول الأوروبية مع إسرائيل.

وقالت “أنا مصممة على تحقيق كل ما أعلنته خلال الحملة، والفوز في معركة السرد عن فلسطين التي تُعَد قضية أوروبية. طوال الحملة يقال لي: لماذا تتحدثين عن فلسطين؟ هذا لا يهم أحدًا. في الواقع، على الصعيد التاريخي، وأيضًا بناءً على ما تفعله إسرائيل اليوم، فإن تواطؤ الدول الأوروبية يجعل وضع الفلسطينيين قضية أوروبية”.

منع اليمين المتطرف من تسلُّم السلطة

عزيزة نويوا، العضو في حزب فرنسا الأبية، أكدت الهدف المشترك لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة خلال الأيام المتبقية، من خلال تحفيز الناخبين للتصويت للجبهة الشعبية واليسار الموحد.

وأشارت إلى أن البرنامج الانتخابي لليمين يعتمد على العنصرية والتفضيل الوطني، إضافة إلى معاداة المجتمع وحراسة النظام البرجوازي.

وقالت “نحن الآن في وضع يتطلب منا إقناع الناس بمنع اليمين المتطرف من تسلُّم السلطة، ولتحقيق ذلك لدينا فقط 6 أيام. نحن هنا مع العديد من الناشطين في دائرتنا. في مدينتنا نوييلي سور مارن، سنلقي خطابًا لتحفيزهم وإقناعهم بالتصويت للجبهة الشعبية ولليسار الموحد. نجحنا في جمع مختلف الأحزاب اليسارية التي توحدت على أساس برنامج مشترك مناهض لليبرالية والعنصرية”.

وتوقعت عزيزة نويوا أن يؤدي اتحاد اليسار إلى تجنب وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، مشددة على أهمية القضية الفلسطينية للشباب المتأثرين بالأحداث في غزة، مما يدفعهم إلى دعم اليسار.

وقالت “الجميع يقولون لنا إننا نتحدث عن غزة فقط ولا نتحدث عن الفرنسيين. إجابتنا لهم أن قضية غزة وفلسطين هي في الأساس قضية فرنسية، اليوم نحن نسأل عن تواطؤ دولتنا في تصديرها أسلحة إلى إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية”.

الإبادة في غزة في السياسة الفرنسية

من جانب آخر، حذر توماس بورت -النائب في البرلمان الأوروبي المنحل- من خطر اليمين المتطرف، مشيرًا إلى أن محاولاتهم لتحسين مظهرهم لا تغيّر من حقيقة أنهم حزب عنصري ومُعادٍ للأجانب واليهود.

وأضاف أن الحل يكمن في العمل السياسي المستمر وتحمُّل المسؤولية أمام الناخبين. وقال “الحل هو عمل سياسي، ونحن دائمًا نتحمل مسؤولية القول بأنه إذا كان علينا العودة إلى الناخبين، فسنعود إلى الناخبين. نحن في حملة دائمة، بالنسبة لنا لا يتغير الكثير، لأننا نقوم بالزيارات الميدانية كل يوم. لكن إيمانويل ماكرون هو المسؤول الأول عن الوضع السياسي في البلاد”.

وتناول بورت ما يجري في غزة من إبادة جماعية، موضحًا أن اليسار لم يشارك في قصف غزة وقتل المدنيين، مطالبًا بموقف حازم ضد الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف “لم نقرر نحن قصف قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين. ليس فرنسا الأبية ولا اليسار هم من قرروا قتل الصحفيين، العاملين في المجال الإنساني، النساء والأطفال، نحن لم ننظم حصارًا لمنع المساعدات الإنسانية من الدخول. بغض النظر عن الفترة الانتخابية، نحن نتحرك من أجل القضية الفلسطينية”.

وأردف بورت “قبل أشهر، وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول بفترة طويلة، أرسلت سؤالًا مكتوبًا إلى وزير الخارجية لإدانة مجزرة الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بفلسطين. اليوم، غير المسؤولين هم الذين يغضون الطرف، يتصرفون وكأن شيئًا لا يحدث في الوقت الذي يذبح فيه جيش استعماري شعبًا. وسنواصل التحرك حتى إعلان وقف إطلاق نار فوري ودائم، ويعيش الفلسطينيون بحرّية على أرضهم”.