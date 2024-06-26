بوابل من قذائف الهاون.. سرايا القدس تقصف جنود الاحتلال وآلياته في محيط معبر رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من قصف مقاتليها لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط معبر رفح الحدودي مع مصر، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من قصف مجاهدينا لجنود العدو في محيط معبر رفح البري وتموضعات لآلياته قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب رفح” بأقصى جنوبي قطاع غزة.

بقذائف الهاون

وخلال التسجيل المصور، قال مقاتل من سرايا القدس-لواء رفح إنهم استهدفوا جنود الاحتلال وآلياته بعدد كبير من قذائف الهاون، وتلا قوله تعالى {وما رميتَ إذ رميتَ ولكنَّ اللهَ رمى} ثم بدأ التكبير أثناء تنفيذ العملية.

يأتي ذلك في اليوم الـ264 من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن 37658 شهيدًا و86237 مصابًا، إضافة إلى آلاف المفقودين.

عمليات في رفح

وكانت الكتائب قد قالت في بيان أمس الثلاثاء إنها ” فجّرت عددًا من العبوات الأرضية في الآليات العسكرية الصهيونية على خط السير والإمداد في منطقة تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح، وقصفتها بالتزامن مع تموضعات العدو بوابل من قذائف الهاون الثقيل والنظامي”.

وأضافت في بيان آخر “جددنا قصفنا لتموضعات العدو الصهيوني غرب مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون”.

وأعلنت السرايا أن مقاتليها بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام دكوا بقذائف الهاون “جنود العدو الصهيوني وآلياته في مناطق التوغل غرب مدينة رفح”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، رغم مرور نحو 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع.