تركيا: تصريحات وزير خارجية إسرائيل منحطة

اعتبرت أنقرة منشور وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “أسلوبًا لا يمكن أن يتبناه إلا مسؤول في دولة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية”.

ووصفت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، منشور كاتس بالـ”منحط”.

وأوضحت أن مثل هذا “الافتراءات والأكاذيب” جزء من جهود التغطية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وأكدت أن تركيا ستواصل النضال من أجل العدل والسلام.

وفي وقت سابق شارك كاتس منشورًا عبر منصة “إكس”، يتضمن إساءة للرئيس التركي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن “أردوغان مجرم حرب يحاول حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن النفس ضد منظمة إرهابية تهاجم من لبنان بأوامر إيرانية”.

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel's threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran's orders.…

