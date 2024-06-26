تركيا: تصريحات وزير خارجية إسرائيل منحطة

اعتبرت أنقرة منشور وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “أسلوبًا لا يمكن أن يتبناه إلا مسؤول في دولة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية”.

ووصفت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، منشور كاتس بالـ”منحط”.

İsrail Dışişleri Bakanının bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hk. https://t.co/Jp6pr6GJK3 pic.twitter.com/xY0khaHB5F — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 26, 2024

وأوضحت أن مثل هذا “الافتراءات والأكاذيب” جزء من جهود التغطية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وأكدت أن تركيا ستواصل النضال من أجل العدل والسلام.

وفي وقت سابق شارك كاتس منشورًا عبر منصة “إكس”، يتضمن إساءة للرئيس التركي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن “أردوغان مجرم حرب يحاول حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن النفس ضد منظمة إرهابية تهاجم من لبنان بأوامر إيرانية”.

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel's threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran's orders.… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 26, 2024

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الأربعاء، إن بلاده تتضامن مع لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضًا.

وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لتوسيع نطاق حرب غزة في المنطقة.

وأضاف “يبدو أن إسرائيل حولت تركيزها إلى لبنان بعد تدمير وحرق غزة. نعتقد أن الدول الغربية تدعم إسرائيل من وراء الكواليس”.

وأشار أردوغان إلى أن “خطط نتنياهو لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة”، مضيفًا أن الدعم الغربي لإسرائيل “مؤسف”.

وقال “تقف تركيا إلى جانب الشعب (اللبناني) الشقيق ودولة لبنان الشقيقة. أدعو الدول الأخرى في المنطقة إلى التضامن مع لبنان”.