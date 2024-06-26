حكومة غزة تحذر من اتصالات “مريبة” تدعو عائلات للعودة إلى شمالي القطاع

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين من اتصالات إسرائيلية وصفها بأنها “مريبة”، تدعو عائلات للعودة إلى منازلها في محافظتي غزة والشمال.

وقال المكتب الحكومي في بيان “نحذّر أبناء شعبنا الفلسطيني من اتصالات مريبة يقال إن الاحتلال يدعو خلالها عائلات إلى العودة لمنازلهم في الشمال عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على شارع الرشيد الساحلي في ساعات المساء”.

وتابع “ندعو أبناء شعبنا إلى الحذر الشديد من هذه الاتصالات المريبة وغير الموثوقة، وندعوهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “سبق وارتكب جرائم بحق فلسطينيين حاولوا العودة لمحافظتي غزة والشمال، حيث أطلق النار عليهم وأوقع بين صفوفهم العديد من الشهداء والجرحى”.

رسائل مسجلة

وذكر البيان أن بعض الناشطين تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوعًا يتعلق باتصالات قالوا إن الاحتلال الإسرائيلي أجراها مع بعض العائلات عبر رسائل مسجلة، يزعم فيها السماح لهم بالعودة إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على شارع الرشيد/البحر في ساعات المساء.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن 37658 شهيدا و86237 مصابًا، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.