شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينية مسنة في بيتها باستخدام كلب بوليسي

حصلت الجزيرة على لقطات حصرية تُظهر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على امرأة فلسطينية مسنة داخل منزلها في مخيم جباليا، باستخدام كلب بوليسي.

ويُظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، الكلب وهو يهاجم المرأة ويعتدي عليها وهي على الأرض.

ويمكن سماع المرأة وهي تصرخ طلبًا للمساعدة بينما يستمر الكلب في الاعتداء عليها.

وكانت المسنة التي تعرضت لاعتداء شرس من كلب تابع لقوة للاحتلال في جباليا قد امتنعت مرارًا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها.

وتسبَّب الاعتداء في إصابة المسنة الفلسطينية بنزيف وكسور.

وقالت المسنة التي تعرضت للاعتداء للجزيرة “الجنود أطلقوا الكلب عليَّ أثناء نومي في بيتي، وتعرضت للنهش وكسور”.

وأضافت “لديَّ إصابات خطيرة، والكلاب التابعة للاحتلال هاجمت المنطقة مرارًا”.