سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

صور حصرية للجزيرة ترصد مسار عمل الرصيف البحري الأمريكي منذ إنشائه قبالة شواطئ غزة (فيديو)

أعلنت الولايات المتحدة نقل الرصيف مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة بسبب ارتفاع أمواج البحر

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26/6/2024-|آخر تحديث: 27/6/202412:33 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

حصلت قناة الجزيرة على صور حصرية ترصد مسار عمل الرصيف البحري الأمريكي العائم منذ إنشائه قبالة شواطئ قطاع غزة.

وتظهر الصور الحصرية تضرر الرصيف البحري، وتوقفه عن توريد المساعدات الإنسانية إلى القطاع جراء ارتفاع الأمواج وانجرافه.

كما تظهر الصور نصب منظومة دفاع جوي أمريكية لحماية الرصيف البحري، قبل سحبها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتًا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وأضافت أن نقل الرصيف مؤقتًا “سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر”.

المصدر : الجزيرة مباشر