صور حصرية للجزيرة ترصد مسار عمل الرصيف البحري الأمريكي منذ إنشائه قبالة شواطئ غزة (فيديو)

أعلنت الولايات المتحدة نقل الرصيف مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة بسبب ارتفاع أمواج البحر

حصلت قناة الجزيرة على صور حصرية ترصد مسار عمل الرصيف البحري الأمريكي العائم منذ إنشائه قبالة شواطئ قطاع غزة.

وتظهر الصور الحصرية تضرر الرصيف البحري، وتوقفه عن توريد المساعدات الإنسانية إلى القطاع جراء ارتفاع الأمواج وانجرافه.

كما تظهر الصور نصب منظومة دفاع جوي أمريكية لحماية الرصيف البحري، قبل سحبها.

لماذا تم نصب منظومة دفاع جوي أمريكية لحماية الرصيف البحري قبالة #غزة؟

الخبير العسكري اللواء سيد غنيم يُجيب..#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/4eFczhNllF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2024

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتًا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وأضافت أن نقل الرصيف مؤقتًا “سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر”.