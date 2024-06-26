“طائرات بريطانية تتجسس لصالح إسرائيل”.. محلل سياسي يكشف عن عمل استخباراتي ضد لبنان (فيديو)

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني روني ألفا إن هناك طائرات معادية من جيوش أوروبية تراقب سماء لبنان، وتقدم معلومات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها في قصف بيوت المدنيين ومواقع المقاومة في جنوبي لبنان.

وأضاف ألفا في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء “أقدّم هذه المعلومة وأتمنى من قناتكم الموقرة أن تتحقق منها”، مشدّدًا على أن الطائرات المعنية هي طائرات بريطانية.

عمل استخباراتي

واستهجن المحلل السياسي اللبناني استمرار عدد من الدول الغربية في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، متسائلًا ” كيف يمكن لدولة غربية أن ترسل الوسطاء لتبريد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفي اللحظة نفسها ترسل طائرات للتجسس على لبنان لمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية”.

وشدد قائلًا إن البريطانيين “ضالعون ومرتبطون بعمل استخباراتي مع العدو”، مضيفًا أن ما أوردته صحيفة التليغراف البريطانية وما قدّمته من معلومات مضللة عن وجود سلاح في مطار بيروت يدخل في باب “القصف الإعلامي”.

وقال إن أي وساطة لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حماية أجواء لبنان وسيادته على أرضه.

تحذير من “أي سوء تقدير”

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عقب لقائها الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت أمس الثلاثاء، من مغبّة استمرار التصعيد عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقالت إن “أي سوء تقدير” قد يؤدي الى اندلاع حرب في أي لحظة، على حد تعبيرها.

وقالت المسؤولة الألمانية التي وصلت إلى بيروت، بعد زيارتها إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولقائها مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في رام الله، إنه يجب على كل من يتحمل المسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع توسع التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفق تعبيرها.

وكشف المحلل السياسي اللبناني أن هناك ترتيبات غربية مطلوبة من لبنان أهمها “الانسحاب حتى 10 كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل”، مشددًا على أن الموقف الرسمي اللبناني عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوضح أن أي انسحاب من الجنوب يجب أن يتزامن مع انسحاب مماثل ومتساوٍ لجيش الاحتلال من شمالي إسرائيل.

وختم بأنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات أمنية في المنطقة إلا بعد توقف الحرب على غزة.