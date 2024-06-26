غالانت: أحرزنا تقدما فيما يتعلق بشحنات الأسلحة الأمريكية وعلينا حل الخلافات في الغرف المغلقة (فيديو)

ودعا إلى حل الخلافات مع الولايات المتحدة “داخل الغرف المغلقة”

قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إنه تم إحراز “تقدم ملحوظ” مع الإدارة الأمريكية بشأن إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف غالانت، الذي كان يتحدث في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه تمت “إزالة العراقيل” خلال مباحثاته مع المسؤولين، مقدما الشكر للإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي على “الدعم الكبير وغير المشروط لإسرائيل”.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا غالانت إلى حل الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسار الحرب على قطاع غزة “داخل الغرف المغلقة”، قائلا إنهما تتفقان في “أهداف وغايات الحرب”.

وذكر أن إسرائيل ملتزمة بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل توترا غير مسبوق بعد نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو انتقد فيه الإدارة الأمريكية واتهمها بتأخير إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.