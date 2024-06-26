“من موت إلى موت”.. شهادات مريرة لنازحين استهدفهم الاحتلال في خان يونس (فيديو)

جثث متفحمة وأخرى بأشلاء مقطعة، بينما تملأ أصوات المفجوعين الأجواء إثر غارات مكثفة استهدفت منزل الدكتور أيمن الأسطل نائب مدير مستشفى ناصر في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

6 أشهر نزوح داخل مسجد

مع هذه المجزرة، قال المواطن محمود أصرف للجزيرة مباشر “نزحت وأطفالي في مسجد لمدة 6 أشهر، ورجعت لداري وبقالي شهر بنضف فيه”.

وأضاف بغصة “قصفوا خان يونس رغم أنها منطقة آمنة. رحت أشتري منظفات فسمعت صوت صاروخ وانفجار ما تخيلت إنه بيتي، أنا مدني ليش قصفتني أنا بشو آذيتك؟”.

“نازحون من الموت إلى الموت”

وبكلمات مختصرة لكنها مؤثرة، وصف المواطن محمد قنديل الحدث “ناس عزل شُرّدوا من مكان لمكان، نازحين من الموت للموت”.

وألقى المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، خلال مؤتمر صحفي ظهر يوم الثلاثاء، الضوء على حجم الكارثة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الـ48 الماضية أربعة مراكز إيواء و11 منزلًا مأهولًا بالسكان، مما أسفر عن استشهاد العشرات من المواطنين النازحين وخلَّف مئات الإصابات.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستهدف مراكز وخيام إيواء النازحين والمنازل المأهولة بالسكان بشكل مباشر، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا متعمَّدًا للبنية التحتية الإنسانية.