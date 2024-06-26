هآرتس: الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى 8000 جندي فورا لتغطية خسائره

تناول تقرير كتبه المحلل العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، عاموس هرئيل، ونشرته الصحيفة صباح اليوم الأربعاء، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بتجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية من فئة المتدينين الأرثوذكس (حريديم).

وقال المحلل إن الخبر عندما وصل إلى جنود الاحتياط الذين يخدمون في غرفة قيادة واحد من الألوية النظامية في الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، في منطقة معرَّضة لإطلاق صواريخ حزب الله المضادة للدروع، أثار السخرية بين الجنود.

“تداعيات استراتيجية خطيرة”

وقال هرئيل إن الجوهر الذي تناوله قضاة المحكمة العليا قانوني وموضوعي وعسكري، فإلى جانب “التداعيات الاستراتيجية الخطيرة المترتبة على الحرب”، فإن هجوم مقاتلي المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد تسبب في “فرض عبء هائل على الجيش وخاصة الوحدات المقاتلة”.

وذكر أن هجوم المقاومة كشف بصورة مؤلمة مدى افتقار الجيش الإسرائيلي إلى تعزيزات من الجنود، لمجابهة شدة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل على مختلف الجبهات.

وقال “إذا كان بإمكاننا قبل الحرب مجرد مناقشة عدد الجنود الذين يحتاج إليهم الجيش من المتدينين، أو التفكير في استخدامهم في سلك الخدمة المدنية، فإن الحال قد انقلب بعد السابع من أكتوبر”، فالجيش الإسرائيلي بحاجة إلى التعزيزات، وهذا ما دفع الحكومة وهيئة الأركان إلى اتخاذ قرارات بشأن تمديد فترة الخدمة السنوية الاحتياطية، إلى جانب رفع سن الإعفاء من هذه الخدمة.

رفع أعداد المجندين

وذكر التقرير أن الضرورة العسكرية والخسائر الناجمة عن الحرب تفرضان ضرورة رفع أعداد المجندين للجيش الإسرائيلي، مذكرًا بأن الأمر لم يعد يتعلق بالحرب الدائرة في غزة والاستنزاف الحاصل على الحدود مع لبنان، بل إن “أمام إسرائيل عقد زمني إضافي على أقل تقدير، مليء بالتحديات الأمنية الأخيرة، وبضمنها تعاظم إيران، واستكمالها محاصرة إسرائيل بالحلقة النارية من خلال تسليح الميليشيات المؤيدة لها”.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي قد دخل الحرب وهو أصلًا يعاني من ضعف في عدد قواته.

خسائر واستنزاف

وكشف هرئيل عن مناقشات داخلية لمشروع القانون “قدّر فيها ممثلو الجيش أنهم بحاجة إلى 8000 جندي فورًا، نظرًا لثقل المهام، ونتيجة الخسائر والاستنزاف الذي تعرضت له الوحدات النظامية في الجيش خلال الحرب على غزة”.

وأضاف أن الاتصالات جارية بين الجيش من جهة، والحكومة والنيابة العامة بشأن تجنيد 3 آلاف من طلاب المعاهد الدينية، باعتبار أن هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للجيش تجنيده من طلاب المعاهد الدينية هذه السنة.

أفكار عن تجنيد المتسربين من المعاهد الدينية

وذكر التقرير أن أفكارًا قد طُرحت، لم يوافق الحاخامات وأعضاء الكنيست عليها بعد، تتعلق بتجنيد الشبان المتسربين من المعاهد الدينية.

في حين أن نتنياهو “لا يزال يحاول التوصل إلى حل ما للالتفاف على قرار المحكمة العليا”، مشيرًا إلى أن دافعه في ذلك هو الخشية من صدور قرار واحد من أحد الحاخامات الأشكناز، يؤدي إلى انسحاب حزب “يهودية التوراة” (7 مقاعد) من الائتلاف الحكومي مما سيؤدي إلى إسقاطه.