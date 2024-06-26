وزير خارجية الأردن: لن ننظف وراء نتنياهو ولن نحل مكان الاحتلال

أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، أن بلاده ترفض “تنظيف” غزة بدلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن ترسل قوات لتحل مكان “قوات الاحتلال” في القطاع الفلسطيني.

جاءت تصريحات الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس في أثينا، حيث أكد موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في غزة يعقب انسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال الصفدي: “لن ننظف وراء نتنياهو، لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلًا عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولن نتحمل نتائج الواقع الكارثي الذي أوجده”.

وجاءت تصريحات الصفدي ردًا على تصريحات مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي أعلن يوم الثلاثاء عن خطط بديلة لـ”حماس” في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطط ستظهر خلال أيام.

وأوضح الصفدي “ما نقوله إننا نريد خطة شاملة ليس فقط لوقف الحرب، ولكن لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وشدد الصفدي على أن أي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست مقبولة، محذرًا من أن الإجراءات الإسرائيلية قد تقود المنطقة نحو مزيد من الدمار.

وأشار إلى أن “خطر توسع الصراع الإقليمي يتفاقم يومًا بعد يوم، مما يدفع الجميع نحو تحركات فورية”، مؤكدًا استعداد العالم العربي لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

وأكد الصفدي أن “الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، ولا يمكن السماح باستمرار الحرب على غزة”، مطالبًا بوقف فوري للعدوان.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 124 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه العمليات رغم قرارات مجلس الأمن الدولي بضرورة وقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء الاجتياح وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.