اشتعال حرائق في شمال إسرائيل وشكاوى من انقطاع الكهرباء بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة اشتعال الحرائق بمواقع عدة في شمال إسرائيل، فيما أظهرت مقاطع أخرى عمليات اعتراض كثيفة للصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان عبر الحدود.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الداخلية عن رصد إطلاق عشرات القذائف نحو شمال إسرائيل، قالت “القناة 12” إنه تم رصد إطلاق نحو 40 قذيفة وصاروخًا من لبنان تجاه منطقة الجليل.

من جانبها، قالت خدمة الإطفاء والإنقاذ إن فرقها تعمل على إخماد حرائق اندلعت في منطقة الجليل.

من جهتها، ذكرت بلدية صفد أنها تلقت شكاوى من انقطاع التيار الكهربائي بعد تفعيل صفارات الإنذار.

وأعلن “حزب الله” اللبناني، مساء الخميس، أنه قصف “القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة (بيريا)” بعشرات الصواريخ من طراز “كاتيوشا”.‏