الحوثيون يكشفون تفاصيل صاروخ “حاطم 2” ويبثون مشاهد إطلاقه على سفينة إسرائيلية (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن عن تطوير صاروخ باليستي فرط صوتي جديد يحمل اسم “حاطم 2”.

وقالت الحركة في “فيديو” نشره جناحها الإعلامي إنها أطلقت الصاروخ بنجاح على سفينة إسرائيلية تحمل اسم “MSC SARAH V” في البحر العربي.

ويعرض “الفيديو” رسومات توضيحية للصاروخ “حاطم 2” ويوضح ميزاته الأساسية، حيث يوصف بأنه صاروخ محلي الصنع يعمل بالوقود الصلب، وقادر على المناورة أثناء الطيران.

ويظهر “الفيديو” أيضًا لقطات لما يبدو أنها عمليات إطلاق صواريخ متعددة، على الرغم من عدم إظهار أي ضربات واضحة على الأهداف.

وفي “الفيديو”، صرّح الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن “حاطم 2″ يمثل تقدمًا كبيرًا في قدرات اليمن العسكرية، ويعمل كوسيلة ردع ضد ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي”.

وقال إن “الصاروخ فرط صوتي محلي الصنع يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة، ويصل إلى مدى بعيد”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة (MSC SARAH V) في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة، ما أدى إلى تعرضها لإصابة مباشرة، دون صدور تعقيب من الجانب الإسرائيلي.

و”تضامنًا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردًا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطوله أسلحتها.