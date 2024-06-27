ليبرمان: إسرائيل سنحت لها فرصة كانت ستقلب الموازين ضد حزب الله في بداية الحرب (فيديو)

كان الجيش يؤيد تنفيذ الضربة، وكانت المقاتلات تحلق في الجو بانتظار القرار

قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع توجيه ضربة قاصمة لـ”حزب الله” اللبناني في بداية الحرب.

وقال ليبرمان، الذي شغل في السابق منصب وزير الدفاع، في لقاء تلفزيوني: “في بداية الحرب سنحت لنا فرصة لتوجيه ضربة قاصمة لحزب الله كانت ستقلب الموازين ولكن نتنياهو منعها”.

وأضاف أن الجيش كان يؤيد تنفيذ الضربة، وكان عليه أن يمضي قدمًا في القيام بها، مشيرًا إلى أن المقاتلات كانت تحلق في الجو بانتظار القرار.

وأكد أن هذا القرار كان “الخطأ الأكبر منذ بداية الحرب في الجبهة الشمالية”، مشيرًا إلى أن الوضع الآن أصبح أصعب بكثير مما سبق.

لكن ليبرمان لم يكشف عن هدف العملية، أو مكان تنفيذها.

وجاءت تصريحات ليبرمان تعليقًا على تقارير قالت إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تحويل المنطقة الواقعة على عمق 5 كيلو مترات من الحدود على الجانب اللبناني إلى منطقة عازلة من خلال القصف الجوي والمدفعي المستمر.