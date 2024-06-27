إعلام إسرائيلي: أزمة جاهزية في الشمال ومظاهرات ضخمة وانتقادات للقيادة العسكرية

استعرضت الصحف والقنوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، العديد من الموضوعات البارزة التي تعكس الأوضاع المتوترة داخليًا وخارجيًا.

في هذه الجولة، نسلط الضوء على أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، من تحذيرات المراقب العام إلى تحركات الجيش وقرارات مجلس الوزراء، وصولًا إلى المظاهرات الشعبية والانتقادات الحادة للقيادة العسكرية.

مراقب الدولة: لسنا جاهزين لإخلاء السكان في حال توسع الحرب في الشمال

أفادت القناة 13 بأن مراقب الدولة في إسرائيل حذر من عدم جاهزية البلاد لإخلاء السكان في حال توسع الحرب على الجبهة الشمالية، مما يثير المخاوف حول مدى استعداد الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الأزمات المحتملة.

الجيش يدرس إشراك الجنود غير المؤهلين في المعارك

ذكرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي يدرس إعطاء أدوار قتالية لجنود تم تصنيفهم سابقًا بأنهم غير قادرين على الخدمة في الوحدات القتالية، وذلك لتلبية الحاجة الماسة للجنود في المعارك الحالية.

مجلس الوزراء يناقش فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

أفادت القناة 14 بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيناقش الليلة (الخميس) فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية عقابًا على نشاطاتها الدبلوماسية ضد إسرائيل، بما في ذلك تعاملها مع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، سيبحث الاجتماع التطورات على الحدود الشمالية والأوضاع في غزة، بعد تأجيله 4 مرات.

مظاهرات كبيرة في القدس مطالبة باستقالة الحكومة

توقعت القناة 12 اندلاع مظاهرات كبيرة اليوم الخميس في القدس، حيث ستتضمن إغلاق شوارع رئيسة للمطالبة باستقالة الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة.

إسرائيل تعمل على إنشاء حزام أمني داخل الحدود اللبنانية

نشرت صحيفة “معاريف” تقريرًا يفيد بأن إسرائيل تعمل فعليًا على إنشاء حزام أمني يمتد 5 كيلو مترات داخل الحدود اللبنانية، مما أدى إلى دمار هائل في القرى اللبنانية على طول الحدود، وجعلها غير صالحة للمعيشة.

ليبرمان: فرصة ذهبية ضائعة في الحرب ضد “حزب الله”

في مقابلة مع صحيفة “معاريف”، أكد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أن الجيش الإسرائيلي أضاع فرصة ذهبية في بداية الحرب ضد “حزب الله”، حيث تم إلغاء مهمة جوية كانت ستقلب الموازين.

انتقادات حادة للقيادة العسكرية من ليبرمان

في مقابلة أخرى مع “يديعوت أحرونوت”، وجّه ليبرمان انتقادات لاذعة للقيادة العسكرية، مشيرًا إلى أن الجنود والضباط في غزة يشعرون بالإحباط، وأن وزير الدفاع ورئيس الوزراء يتحملان المسؤولية عن الوضع الراهن.

جندي احتياط يتنكر بزي طبيب لمدة عقد

كشفت القناة 14 عن واقعة غريبة تتعلق بجندي احتياط تنكر بزي طبيب وعمل كطبيب ميداني للجيش لمدة عقد كامل، حيث تلقى وعالج الجنود الجرحى خلال الحرب الأخيرة.

هذه الجولة تعكس حالة من التوتر والانتقادات داخل إسرائيل بشأن الجاهزية العسكرية والإدارية، وسط تزايد التحديات على الجبهات المختلفة.