سياسة|قطاع غزة

الممثل البريطاني بنديكت وونغ يقرأ رسالة مؤثرة لطبيب من غزة (فيديو)

الممثل البريطاني بنديكت وونغ يقرأ رسالة مؤثرة لطبيب فلسطيني
مدة الفيديو 02 minutes 00 seconds
27/6/2024-|آخر تحديث: 27/6/202401:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قرأ الممثل البريطاني الشهير بنديكت وونغ رسالة من طبيب فلسطيني بقطاع غزة يدعى بلال، وذلك ضمن مبادرة “أصوات من أجل غزة”.

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة “أصوات من أجل غزة”، ظهر وونغ وهو يتلو الرسالة قائلًا “جئنا إلى هنا بعد أن سمعنا عن وصول شحنات الطحين إلى المدينة، لا يوجد طحين أو طعام أو ماء في غزة، نحن نتعرض لإطلاق النار، ودائمًا ما يسقط قتلى وجرحى، كما يستمر القصف”.

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وأضاف “لكننا لا نستطيع العيش بدون الطحين لإطعام أطفالنا، لقد جئنا إلى هنا حاملين أكفاننا في أيدينا، نأتي للحصول على الطحين ونموت، الدبابات تطلق النار علينا، أين العالم؟”.

وتابع “يجلبون لنا الطحين ويطلقون النار علينا، أي نوع من الحياة هذا، ماذا يجب أن نفعل بهذا الطحين؟ لماذا يطلقون علينا النار وهم يعطوننا الطحين؟ تركت 3 أطفال في المنزل، أطلقوا النار عليّ 3 مرات، إما أن أعود بالطحين أو لا أعود”.

وتأتي مبادرة “أصوات من أجل غزة” لتنقل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى العالم أجمع، عن طريق قراءة رسائل لسكان غزة وأيضًا كتابات لشهداء، وذلك باللغة الإنجليزية عبر شخصيات بارزة.

وسبق أن قرأ الممثل الأسكتلندي الشهير بريان كوكس، قصيدة للشهيد والأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير، ولقي مقطع الفيديو الذي نشره كوكس رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر