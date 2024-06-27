الممثل البريطاني بنديكت وونغ يقرأ رسالة مؤثرة لطبيب من غزة (فيديو)

قرأ الممثل البريطاني الشهير بنديكت وونغ رسالة من طبيب فلسطيني بقطاع غزة يدعى بلال، وذلك ضمن مبادرة “أصوات من أجل غزة”.

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة “أصوات من أجل غزة”، ظهر وونغ وهو يتلو الرسالة قائلًا “جئنا إلى هنا بعد أن سمعنا عن وصول شحنات الطحين إلى المدينة، لا يوجد طحين أو طعام أو ماء في غزة، نحن نتعرض لإطلاق النار، ودائمًا ما يسقط قتلى وجرحى، كما يستمر القصف”.

وأضاف “لكننا لا نستطيع العيش بدون الطحين لإطعام أطفالنا، لقد جئنا إلى هنا حاملين أكفاننا في أيدينا، نأتي للحصول على الطحين ونموت، الدبابات تطلق النار علينا، أين العالم؟”.

وتابع “يجلبون لنا الطحين ويطلقون النار علينا، أي نوع من الحياة هذا، ماذا يجب أن نفعل بهذا الطحين؟ لماذا يطلقون علينا النار وهم يعطوننا الطحين؟ تركت 3 أطفال في المنزل، أطلقوا النار عليّ 3 مرات، إما أن أعود بالطحين أو لا أعود”.

وتأتي مبادرة “أصوات من أجل غزة” لتنقل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى العالم أجمع، عن طريق قراءة رسائل لسكان غزة وأيضًا كتابات لشهداء، وذلك باللغة الإنجليزية عبر شخصيات بارزة.

نجم مسلسل Succession برايان كوكس ينشر قصيدة دعمًا لـ فلسطين 🇵🇸 القصيدة للشاعر رفعت العرير الذي استشهد في غارة اسرائيلية على غزة قبل ايام.. pic.twitter.com/rroWnzjvBK — فيلم و قصة (@MovSto) December 13, 2023

وسبق أن قرأ الممثل الأسكتلندي الشهير بريان كوكس، قصيدة للشهيد والأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير، ولقي مقطع الفيديو الذي نشره كوكس رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.