بعد هدم الاحتلال منزله.. الفلسطيني نزيه بزار: إسرائيل فشلت في غزة فانتقمت منا بالضفة (فيديو)

لم يكن المواطن الفلسطيني نزيه بزار يعلم أن حلمه ببناء بيت العمر سيتحول إلى كابوس، فبعد سنوات من الادخار والعمل الجاد لبناء منزله أصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بهدم المنزل بزعم أنه غير مرخص.

وفي حديث للجزيرة مباشر، عبّر بزار عن ألمه قائلا: “ركضت نحو منزلي في محاولة لمنعهم من هدمه، لكنهم دفعوني بعيدًا. قلت للجندي هذه داري، فردّ قائلًا وماذا يعني؟ هذا هو الاحتلال الإسرائيلي كما ترون، فشل في غزة فينتقم من الفلسطينيين بالضفة الغربية”.

وأشار بزار إلى أنه ورث هذه الأرض عن أجداده، لكن بسبب اتفاقية أوسلو التي قسمت الأراضي الفلسطينية ومدن الضفة الغربية، تقع هذه الأرض في منطقة “C” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأكد بزار بفخر أنه ابن فلسطين ولن يتزحزح عن أرضه، قائلًا: “كل شيء هنا يشهد على ظلم الاحتلال الغاشم. لا يستطيعون فعل شيء في غزة، فيسعون لقهرنا هنا، لكنهم لم يكسروا ولن يكسروا إرادتنا. سنبني ونعمر ولن يكسروا شوكتنا”.

وأضاف بزار بتحدٍّ أن الاحتلال يسعى لاستفزاز الفلسطينيين بأفعاله، قائلًا: “فليهدموا المنزل، سأعيد بناءه حتى لو هدموه خمس مرات. لن ينالوا منا شيئًا”.

وقال بزار مستنكرًا الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية: “الاحتلال يدخل بيوتنا ويهدمها وينتهك حرمتها ولا يوجد من يحاسبه، لكن سيأتي اليوم الذي يدفع فيه الثمن وسننتقم منه”.

ودعا الشعب الفلسطيني إلى التكاتف واتخاذ خطوات فعالة ضد “العربدة” الإسرائيلية، موجهًا رسالة إلى الأمة العربية: “كفى تخاذلًا، اليوم الاحتلال يفعل هذا في فلسطين وغدًا سيكون في بلدانكم”.