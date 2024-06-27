حزب الله ينفذ هجوما جويا على الناقورة (فيديو)

أعلن “حزب الله”، اليوم الخميس، عن تنفيذ هجوم جوي باستخدام مسيّرات انقضاضية على موقع الناقورة البحري الإسرائيلي، دعمًا لشعب غزة ومقاومته.

وأوضح بيان الحزب أن الهجوم استهدف أماكن تمركز الجنود والضباط الإسرائيليين، وأسفر عن اشتعال النيران في الموقع وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتُظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان من رأس الناقورة إثر استهدافها بالصواريخ من جنوب لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في رأس الناقورة تحسبًا لتسلل مسيّرة من لبنان.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي رصده لإطلاق “حزب الله” مسيّرتين صباح اليوم، سقطتا في منطقة رأس الناقورة دون وقوع إصابات.

كما صرّح الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق الخميس، تم القضاء على عنصر من الوحدة الجوية لـ”حزب الله” بمنطقة قرية سحمر في لبنان، وأضاف بيان الجيش أن العنصر كان متورطًا في إطلاق المسيّرات نحو إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أن طائراته الحربية شنت غارات على منشآت عسكرية تابعة لـ”حزب الله” في بلدتي حولا وعيترون، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف مناطق في وادي حمول ومنطقة قرب الناقورة.