رئيس بوليفيا يقول إن البلاد تواجه انقلابا ويعين قادة جددا للجيش (فيديو)

قال رئيس بوليفيا لويس آرسي إن البلاد تواجه انقلابًا، وندد “بالتعبئة غير القانونية” لبعض وحدات الجيش في العاصمة لاباز.

وأظهرت صور مباشرة جنودًا مسلحين وعربات مدرعة في وسط العاصمة، فيما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن مركبة مدرعة اقتحمت القصر الرئاسي، واندفعت أعداد من الجنود خلافها إلى داخل القصر.

وطالب الرئيس لويس آرسي بوقف تعبئة القوات العسكرية، ودعا الشعب إلى “تنظيم نفسه والتعبئة ضد الانقلاب ولصالح الديموقراطية”.

وقال في رسالة تلفزيونية إلى الأمة، وهو يقف بين وزرائه داخل القصر الرئاسي: “لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى”.

محاولة انقلاب في بوليفيا وقوات من الجيش تحاصر القصر الرئاسي https://t.co/B10EdsfGkc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2024

وذكرت وكالة “رويترز” أن قادة جددًا للجيش البوليفي أدوا اليمين أمام الرئيس آرس.

واتهم الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا بالتخطيط لانقلاب.

من جهته، قال الجنرال زونيغا، الذي كان يتحدث في الساحة المواجهة للقصر الرئاسي قبل الهجوم عليه، إن “قادة القوات المسلحة الثلاثة حضروا للتعبير عن سخطنا”.

وأضاف زونيغا لقناة تلفزيون محلية: “ستكون هناك حكومة جديدة، ومن المؤكد أن الأمور ستتغير، بلادنا لا يمكن أن تستمر على هذا النحو بعد الآن”.

وقال وهو يرتدي الزي العسكري الكامل ويحيط به جنود: “أوقفوا التدمير، توقفوا عن إفقار بلدنا، توقفوا عن إذلال جيشنا”، مشددًا على أن الإجراء الذي يتم اتخاذه يحظى بدعم الجمهور.