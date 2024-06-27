غزة.. المقاومة تقنص جنديا وتقصف نتساريم وتسيطر على مسيّرة للاحتلال (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عدة عمليات ضد جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في غزة، وذلك في اليوم الـ265 من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت ما قالت إنه غرفة قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم، وذلك بصواريخ رجوم القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأضافت أن أحد مقاتليها تمكن من قنص جندي إسرائيلي في محيط مسجد الشيبلي شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، تفجير عبوة أرضية في آلية عسكرية إسرائيلية خلال توغلها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

مشاهد لعمليات المقاومة

ونشرت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد قالت إنها لقصف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بالصواريخ.

كما نشرت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لسيطرتها على مسيّرة من نوع هيرون تابعة لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وعرضت مشاهد أثناء تحليق المسيّرة في سماء غزة، قبل أن تسقطها فتظهر مدمَّرة على الأرض.

وفي رفح، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لاستهداف تموقع لقوات الاحتلال المتوغلة غرب رفح، وذلك عبر رشقة صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل.