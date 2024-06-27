عملية عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية وإجبار عشرات آلاف المدنيين على النزوح (فيديو)

استشهد 15 فلسطينيًا غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب 105 آخرون جراء اجتياح الاحتلال الاسرائيلي قصف مكثّف لمحيط مقبرة التونسي شرق حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

واشتد القصف مع إعلان جيش الاحتلال عن عملية بريّة جديدة في الحي الواقع شرق مدينة غزة، في أعقاب ما زعم أنه “معلومات استخباراتية تفيد بأن عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد بدؤوا في إعادة سيطرتهم على شمال القطاع”.

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وذكرت مصادر طبية، أن عددًا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب قصف طائرات الاحتلال المتواصل لحيّ الشجاعية، الذي يشهد توغلا كبيرا وسط قصف مدفعي وجوي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تعامل مع أكثر من 30 مصابًا غالبيتهم من الأطفال والنساء في حي الشجاعية، وأضاف في بيان “طواقمنا تعمل على مدار الساعة لإسعاف السكان، وهناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض وسط صعوبة الوصول إليهم. ونحذر من كارثة إنسانية وتوقف خدماتنا بسبب نفاد الوقود”.

نزوح عشرات الآلاف

وأفاد الدفاع المدني في غزة بنزوح عشرات الآلاف من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة من المدينة.

ورصدت الجزيرة مباشر حركة نزوح المواطنين من حيّ الشجاعية عقب استهدافه من قبل جيش الاحتلال.

الإخلاء قسرا

وأجبر جيش الاحتلال المواطنين في منطقة الشجاعية والأحياء الجديدة، والتركمان، والتفاح، على إخلاء تلك المناطق والتوجّه إلى جنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين.

تصدّي المقاومة

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إنها فجّرت عبوة أرضية في آلية عسكرية إسرائيلية خلال توغلها شرقي حي الشجاعية. وأفادت في بيان بتفجير عبوة أرضية شديدة الإنفجار في حفار عسكري إسرائيلي “باقر” مقابل مسجد الشهداء بالمنطقة.

ويُعَدّ حي الشجاعية أحد أكبر أحياء شمالي غزة، ويُعتبر المفتاح الشرقي للقطاع، ويعود اسمه إلى الشهيد “شجاع الكردي” الذي استشهد في معركة غزة الكبرى بين الأيوبيين والصليبيين عام 1239م.

ويُعَدّ الحي البارز “مصنع” قادة المقاومة الفلسطينية في غزة. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نقلت عن ضابط كبير في لواء غولاني، أن حركة حماس وضعت أقوى كتيبة لها في الشجاعية “وأنه من الناحية العملية، سنحتاج إلى نحو 6 أشهر لتطهير الشجاعية بالكامل”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.718 أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86.377، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.