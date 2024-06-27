سياسة|قطاع غزة

ليبرمان: ضباطنا وجنودنا في غزة يشعرون كأنهم طيور أوز في ميدان رماية

“الردع الإسرائيلي أصبح في الحضيض”

جنازة أحد الجنود الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة
جنازة أحد الجنود الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة (رويترز)
27/6/2024-|آخر تحديث: 27/6/202404:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، إن حكومة بنيامين نتنياهو غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال.

وأضاف في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أنه أصبح واضحًا “أننا فاشلون وغير قادرين على تحقيق النصر وأصبح الردع الإسرائيلي في الحضيض”.

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وأكد أن جنود وضباط الاحتلال الذين يقاتلون في غزة “محبطون ويشعرون كأنهم طيور أوز في ميدان رماية”.

وقال إن “وزير الدفاع يوآف غالانت فاشل وهو يتحمل المسؤولية بعد نتنياهو”.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان (يسار) (أرشيفية)
نتنياهو (يمين) وليبرمان (غيتي)

“عملية سرية كانت ستقلب الموازين”

في هذا السياق، نقلت صحيفة معاريف أيضًا عن ليبرمان قوله إن هناك فرصة سنحت في بداية الحرب ضد حزب الله “كانت ستقلب الموازين”، وإن الطائرات كانت في طريقها إلى المهمة “لكن هناك من قرر إلغاءها”، دون مزيد من التفاصيل.

ويتواصل التوتر بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان وسط مخاوف أممية ودولية من اتساع رقعة الحرب، وقال غالانت إن تل أبيب لا تريد حربًا مع حزب الله، لكنها قادرة على إعادة لبنان “إلى العصر الحجري” إذا لزم الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر