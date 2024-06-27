مقتل قائد وحدة قنّاصة إسرائيلي وإصابة 16 جنديا في كمين خلال اقتحام جنين (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط وإصابة 16 جنديًّا بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامهم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضابط القتيل برتبة نقيب ويدعى ألون سكاجيو (22 عاما) وهو قائد فرقة قناصة في دورية “حاروف” التابعة للواء كفير.

وأوضحت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الضابط قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم جنين، كما أصيب 16 جنديًّا في ذلك الانفجار بجروح متفاوتة.

وأضافت الصحيفة أن من بين المصابين أيضًا “جنديًّا في حالة خطيرة، وضابطًا ومسعفًا و3 مقاتلين آخرين بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط ومقاتل من قوات الاحتياط و8 مقاتلين آخرين بجروح طفيفة”.

רכב התאג"ד נפגע ממטען, כוח רגלי הגיע לחלצו – ונפגע ממטען נוסף | כל הפרטים על המבצע שהסתבך במ"פ ג'ניןhttps://t.co/coFsBjeCrq | @ndvori https://t.co/2F88VGSpcf pic.twitter.com/Pf4CReJmxv — החדשות – N12 (@N12News) June 27, 2024

وكشفت القناة الـ11 الإسرائيلية عن تفاصيل العملية، وقالت إن قنبلة انفجرت في مدرعة من نوع بانثر في مدخل مخيم جنين؛ مما أسفر عن إصابة الجنود الموجودين على متن المدرعة، بشكل رئيسي بسبب استنشاق الدخان وبعض الكدمات، لكن مع وصول قوة إسرائيلية لإنقاذ الجرحى، انفجرت قنبلة أخرى كانت مدفونة في الأرض؛ مما أدى إلى مقتل الضابط وإصابة آخرين.

ومساء أمس الأربعاء، نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، رافقتها اعتقالات وتحطيم ممتلكات فلسطينيين.

واقتحم الجيش مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

ودمر جيش الاحتلال ممتلكات ومنازل فلسطينية وبنية تحتية خلال اقتحام جنين، تزامنًا مع سماع أصوات تبادل لإطلاق النار وتفجيرات ضخمة في مواقع متفرقة من المدينة.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنًا وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم “مطلوبين”، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.